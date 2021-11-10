День с Легендой на Эльдорадио: ABBA

Встречайте в эфире Эльдорадио, пожалуй, самый известный и успешный коллектив за всю историю популярной музыки. Продажи их альбомов превысили 350 миллионов копий, а песни занимали первые места мировых хит-парадов как в 1970-х, так и в 2000-х годах!.. 15 ноября у вокалистки культовой группы ABBA Анни-Фрид Лингстад​ день рождения, в честь неё Эльдорадио устраивает День с Легендой!

Слушайте 15 ноября на Эльдорадио "День с Легендой: ABBA".

Яркая звезда группы из Стокгольма зажглась в 1974 году после выпуска сингла "Waterloo", с которым они выиграли конкурс "Евровидение". Все последующие годы вплоть до распада группы синглы с каждого альбома занимали первые строчки главных чартов мира. Несмотря на поп-направленность группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла за выдающиеся заслуги в музыке! В ноябре 2021 года ABBA выпустила первый за 40 лет альбом "Voyage", а летом 2022 года выступит в "виртуальном виде"!

Целый день 15 ноября, на 101.4 FM слушайте любимые песни группы ABBA, интервью с участниками легендарного коллектива, а также истории из жизни знаменитой шведской четвёрки!