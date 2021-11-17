День с Легендой на Эльдорадио: Tina Turner

Эльдорадио устраивает целый день с королевой рок-н-ролла!

Встречайте на Эльдорадио обладательницу роскошного голоса контральто, актрису и танцовщицу. За свою карьеру эта певица получила 8 статуэток "Грэмми", журнал "Rolling Stone" назвал её одной из величайших певиц современности, а за свой темперамент и сценическую экспрессивность она по праву носит титул королевы рок-н-ролла! Всё это - легендарная певица Тина Тёрнер! 22 ноября у американской исполнительницы​ день рождения, и в её честь на Эльдорадио День с Легендой!

22 ноября на Эльдорадио "День с Легендой: Тина Тёрнер".

Анна Мэй Буллок с молодости питала любовь к музыке. Именно со своим будущим мужем Айком, который и изменил её имя на "Тина Тёрнер", певица начала исполнять первые песни в стиле ритм-н-блюз. Со временем Тина Тёрнер превратилась в уникальную певицу, танцовщицу и автора своих собственных песен. Стиль её песен стал всевозможным от рок и соул до поп. Певица дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Первый раз - за грандиозное выступление перед самой большой платной аудиторией (более 188 тысяч человек на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро в 1988 году). Второй раз - как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты в музыкальной истории.

Слушайте 22 ноября на 101.4 FM любимые хиты и редкие песни Тины Тёрнер, интервью с харизматичной певицей, а также истории из жизни одной из величайших звёзд современности!