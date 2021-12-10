"Песни приносят ёлки" на Эльдорадио
10.12.2021
Йо-хо-хо! Новый год и праздничное настроение приходят вместе с Эльдорадио!
Слушайте Эльдорадио с 13 по 26 декабря и выигрывайте красивую новогоднюю ёлочку.
Ежедневно на 101.4 FM для вас будут звучать любимые новогодние песни. Слушайте Эльдорадио, ловите подсказки ведущих и запоминайте, какая песня сегодня призовая. Как только услышите загаданную композицию, дозванивайтесь в эфир по номеру (812) 325-101-4, и мы привезём вам свежую и пушистую хвойную красавицу!
Встречайте Новый год с близкими и Эльдорадио!