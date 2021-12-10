День с Легендой на Эльдорадио: Christina Aguilera

Кристина Агилера — самый молодой представитель списка 100 величайших исполнителей по версии журнала "Rolling Stone". Её дебютный альбом "Christina Aguilera" был продан в количестве 20 миллионов экземпляров и стал десятикратно платиновым. Помимо музыкальной и актерской деятельности Кристина занимается благотворительностью и является послом доброй воли ООН. 18 декабря певица отмечает день рождения, в честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 13 декабря на 101.4 FM "День с Легендой: Кристина Агилера".

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" вас ждут лучшие песни Кристины, интервью с певицей и удивительные истории из жизни одной из самых успешных звёзд современности!