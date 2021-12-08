Выиграйте пригласительные на концерт Дениса Мацуева

Эльдорадио приглашает своих слушателей на новогодний концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 13 по 17 декабря на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на эксклюзивный концерт народного артиста России Дениса Мацуева!

Имя Дениса Мацуева не нуждается в излишнем представлении. Его смело можно назвать одним из самых популярных пианистов XXI века. В своем творчестве музыкант сочетает классическую русскую фортепианную школу и новаторство творческих концепций с художественными интерпретациями. В 2014 году Денис участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, а 22 декабря выступит в Петербурге с большим сольным концертом!

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Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на удивительный вечер фортепианной музыки.