День с Легендой на Эльдорадио: Ricky Martin

Рики Мартин - легенда латино-американской музыки. Его пластинка "Vuelve" удостоена "Грэмми" в 1999 году, а хит "The Cup of Life", ставший официальной песней Чемпионата мира по футболу во Франции, открыл для певца путь на американскую музыкальную сцену. Визитная карточка Рики - "Livin’ la Vida Loca", узнаваемая всеми с первых аккордов, заняла первое место в каждом из мировых музыкальных чартов и стала платиновой! Пуэрториканский красавчик Рики Мартин празднует день рождения 24 декабря, в его честь на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 20 декабря на Эльдорадио "День с Легендой: Рики Мартин".

Рики Мартин с самого детства проявлял недюжинный актерский талант. С ранних лет наш герой снимался в рекламе на ТВ, а после начал петь в популярной молодежной группе "Menudo". Уже после совершеннолетия Рики Мартин начал сниматься в фильмах, появившись в американском сериале "Главный госпиталь" в роли пуэрто-риканского певца. По версии журнала "People" Рики Мартин дважды входил в "Список 50 самых красивых людей мира"!

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM главные песни Рики Мартина, а также интервью с певцом и актёром!