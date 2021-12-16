Выиграйте приглашения на премьеру фильма "Мой волк"

Эльдорадио приглашает вас закрытый показ новой французской картины "Мой волк"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 20 по 23 декабря на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на премьерный показ для друзей Эльдорадио семейной приключенческой ленты "Мой волк".

Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ...

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