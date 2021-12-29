"Большая неделя подарков" на Эльдорадио

Друзья, поздравляем вас с Новым годом! Желаем, чтобы все ваши идеи воплотились в 2022 году. Пусть год Тигра принесёт вам только приятные сюрпризы, и пусть рядом будут близкие и любимые люди! А для того, чтобы ваши желания поскорее начали сбываться, Эльдорадио дарит подарки с начала года!

С 1 по 9 января на 101.4 FM "Большая неделя подарков"!

Слушайте Эльдорадио и принимайте участие в традиционной новогодней игре. Мы подготовили для вас развлечения на любой вкус! Выигрывайте на Эльдорадио пригласительные в театры, кино, музеи и еще кое-что ;)