День с Легендой на Эльдорадио: Melanie C

"Спортивная Перчинка", певица, актриса и просто красавица – это всё о Мелани Джейн Чисхолм. Мы знакомы с ней по короткому и звонкому имени Мел Си – участнице знаменитой группы Spice Girls, а позже – успешной сольной певице. За свою карьеру она выпустила 8 альбомов, которые разошлись тиражом более 20 миллионов копий. В списке её наград – строчка в Книге рекордов Гиннесса, статуэтки Brit Awards и премия Billboard Music Awards. Помимо этого Мелани единственная женщина, возглавлявшая чарт Британии в качестве сольной певицы, в составе дуэта, квартета и квинтета. 12 января Мел Си праздновала день рождения, в честь неё на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 17 января на 101.4 FM "День с Легендой: Melanie C".

Успев поиграть в детстве в футбол, отучившись в колледже по курсу танцев, музыки и театрального искусства, побывав на вершине музыкального олимпа в составе "Spice Girls", Мелани поняла, что шоу-бизнес – её стихия. Пару лет назад певица сказала: "Я смотрюсь в зеркало, и мне, наконец, нравится то, что я вижу. В моей жизни было много изменений, и я смирилась с тем, что все они – часть меня". И это здорово быть в гармонии с телом и душой!

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте песни Melanie C, а также интервью с певицей и истории из жизни "Sporty Spice"!