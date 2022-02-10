"Больше, чем любовь!" на Эльдорадио

Специально ко Дню всех влюбленных Эльдорадио проводит игру "Больше, чем любовь!" и дарит своим слушателям незабываемые романтические выходные!

14 февраля слушайте 101.4 FM и выигрывайте праздничный романтический уик-энд на двоих в одном из самых шикарных отелей мира — "Гранд Отеле Европа"!

В течение всего понедельника в эфире Эльдорадио для вас будут звучать специальные "валентинки". Как только вы услышите этот особенный сигнал, сразу звоните по номеру (812) 325 101 4. Все дозвонившиеся в эфир автоматически попадают в финальную игру. Вечером среди финалистов пройдёт суперигра, победитель которой получит главный приз — роскошный уик-энд для себя и своей второй половинки в самом центре Санкт-Петербурга!

Слушайте Эльдорадио, принимайте участие в игре "Больше, чем любовь" и выигрывайте незабываемые выходные на два лица!