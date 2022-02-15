Вещание Санкт-Петербург
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"День с Легендой" на Эльдорадио: Ed Sheeran

&quot;День с Легендой&quot; на Эльдорадио: Ed Sheeran
15.02.2022

Этот рыжий парень за несколько лет вырос из уличного музыканта до мировой звезды первой величины. Он собирает огромные стадионы, стоя на сцене с акустической гитарой. Все его альбомы занимали первые места в британском чарте. На счету музыканта 4 премии "Грэмми" и целая вереница престижных наград. В 2019 году журнал Forbes поставил популярного англичанина на третье месте в списке самых высокооплачиваемых музыкантов. 17 февраля Эд Ширан празднует день рождения, и в его честь в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

21 февраля на Эльдорадио "День с Легендой: Эд Ширан". 

Свою карьеру музыканта Эд Ширан начал еще в детстве. В возрасте четырех лет он пел в церковном хоре. Позже в школе Эд научился играть на гитаре и стал писать песни. В 2009 году музыкант отыграл 312 концертов! Настоящая слава обрушилась на него в 2011 году после выхода сингла "The A Team", который закрепился наверху британского чарта. Кстати, наш герой пишет потрясающие песни не только для себя, но и для других звезд. Например, для Джастина Бибера, Тейлор Свифт и группы Westlife. А еще, по признанию самого Эда, он хотел бы быть домашним котом! Чтобы жить в комфорте, много есть и спать. Интересное признание творческой личности.

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио песни Эда Ширана, интервью с артистом и истории из жизни яркого музыканта!

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