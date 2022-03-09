Выиграйте пригласительные на концерт Дениса Мацуева

Эльдорадио приглашает на гала-концерт пианиста-виртуоза Дениса Мацуева!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 10 по 16 марта на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на двухчасовой праздник музыки с легендарным пианистом Денисом Мацуевым!

«Мы снова соберемся вместе, как делаем это каждый год в Петербурге! Мы продолжаем играть классику и джаз: импровизируем, творим, играем вместе, зажигаем звезды. И живая встреча со зрителем – самая главная награда для меня! Я очень жду этого концерта, мы будем вместе создавать праздничное настроение – настроение музыки и жизни. Чувствую, что все получится!» – маэстро Мацуев.

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Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на джазовый марафон с "королем рояля", который пройдет 16 марта при поддержке Эльдорадио!