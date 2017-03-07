Положение по игре "8 мгновений весны"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится в эфире радиостанции «Эльдорадио».

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Р. Зелицкий

Члены комиссии – М. Сактирина, Д. Макатров

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Оксана Вишневская, Олег Емельянов, Алексей Акопов и Олег Алмазов.

Призовой фонд игры – 12 букетов цветов с доставкой.

Сроки проведения игры - 8 марта 2017 г., в плавающем графике.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать слушателям (или их представителям), которые выигрывали не большие призы (билеты на концерты) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев, которые выигрывали крупные призы (путешествия) в течение последних 2-х лет, которые были замечены в перепродаже призов или находящиеся в «черном списке» игроков.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

В случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

В случае, если слушатель дозвонился не первым.

В случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

В случае, если слушатель/его представители/родственники уже участвовал в этой же игре.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

После старта игры, необходимо дозвониться в студию и назвать «пароль этого часа». Участник игры, верно назвавший «пароль этого часа», получает право на приз игры - 1 букет цветов с доставкой.

О правах и обязанностях участников игры ведущий эфира информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения, победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Информация об игре, может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Настоящее положение об игре опубликовывается на сайте радиостанции www.eldoradio.ru.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Призы будут доставляться 08 марта 2017 г. в пределах КАД по адресу, указанному победителями.

Право на приз имеет только победитель.

Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю, он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.