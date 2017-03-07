Положение по игре "8 мгновений весны"
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Розыгрыш проводится в эфире радиостанции «Эльдорадио».
Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:
Председатель комиссии – Р. Зелицкий
Члены комиссии – М. Сактирина, Д. Макатров
Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Оксана Вишневская, Олег Емельянов, Алексей Акопов и Олег Алмазов.
Призовой фонд игры – 12 букетов цветов с доставкой.
Сроки проведения игры - 8 марта 2017 г., в плавающем графике.
В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.
В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.
В игре запрещается участвовать слушателям (или их представителям), которые выигрывали не большие призы (билеты на концерты) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев, которые выигрывали крупные призы (путешествия) в течение последних 2-х лет, которые были замечены в перепродаже призов или находящиеся в «черном списке» игроков.
В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:
- В случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).
- В случае, если слушатель дозвонился не первым.
- В случае, если слушатель ведет себя вызывающе.
- В случае, если слушатель/его представители/родственники уже участвовал в этой же игре.
УСЛОВИЯ ИГРЫ
После старта игры, необходимо дозвониться в студию и назвать «пароль этого часа». Участник игры, верно назвавший «пароль этого часа», получает право на приз игры - 1 букет цветов с доставкой.
О правах и обязанностях участников игры ведущий эфира информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.
В случае несогласия с любым пунктом данного положения, победитель вправе отказаться от игры и получения приза.
Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.
Информация об игре, может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.
Настоящее положение об игре опубликовывается на сайте радиостанции www.eldoradio.ru.
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
- Призы будут доставляться 08 марта 2017 г. в пределах КАД по адресу, указанному победителями.
- Право на приз имеет только победитель.
- Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю, он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША
Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.
Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об игре, обновленная информация своевременно размещается на сайте www.eldoradio.ru.