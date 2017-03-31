Положение по игре «Золотая коллекция Эльдорадио LIVE»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится в эфире радиостанции «Эльдорадио».

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Р. Зелицкий

Члены комиссии – М. Сактирина, Д. Макатров

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Дмитрий Довженко, Андрей Дроздов и Александр Стрельцов.

Призовой фонд игры – 8 главных призов. Каждый главный приз рассчитан на 1 лицо.

Два приза для первой игровой недели: перелет С.Петербург-Берлин-С.Петербург, проживание (2 ночи) и билет на концерт Celine Dion (23.07.2017). Два приза для второй игровой недели: перелет С.Петербург-Милан-С.Петербург, проживание (2 ночи) и билет на концерт Enrique Iglesias (20.05.2017). Два приза для третьей игровой недели: перелет С.-Петербург-Париж-С.Петербург, проживание (2 ночи) и билет на концерт Bruno Mars (05.06.2017). Два приза для четвертой игровой недели: перелет С.Петербург-Дюсcельдорф-С.Петербург, проживание (2 ночи) и билет на концерт Sting (24.06.2017).

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать слушателям, которые выигрывали не большие призы (билеты на концерты) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев, которые выигрывали крупные призы (путешествия) в течение последних 2-х лет, которые были замечены в перепродаже призов или находящиеся в черном списке игроков.

В игре могут принять участие только те слушатели «Эльдорадио», которые имеют заграничный паспорт гражданина РФ, действующий не менее 3 месяцев после дня концерта, на который происходит розыгрыш, а также шенгенскую визу, которая действует не менее, чем до дня следующего, за днем концерта, на который происходит розыгрыш.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

В случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

В случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

В случае, если слушатель/его представители/родственники уже участвовал в этой же игре.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Игра разделена на два этапа: предварительные игры и финальная игра. Предварительные игры проходят в эфире «Эльдорадио». Финальная игра состоится в начале мая 2017 года. На финальную игру попадают те участники игры, которые победили в предварительных играх.

Условия предварительной игры. Предварительные игры проходят в эфире «Эльдорадио» с 03 апреля по 07 мая 2017 года, по будням, в свободном графике. Количество предварительных игр не регламентировано, но не менее 3-х в день. Для участия в предварительной игре, слушатель «Эльдорадио» должен дозвониться по призыву радиоведущего и правильно назвать «пароль дня». В случае, если пароль не верный, слушатель считается проигравшим. Если пароль верный – слушатель попадает в финал игры, где и будут разыграны главные призы. Предварительные игры поделены в соответствии с неделями игры и городами. Т.е. 1 неделя – разыгрывается поездка в Берлин и концерт Celine Dion, 2-я неделя – Париж и концерт Bruno Mars, в Милан и концерт Enrique Iglesias, 3-я неделя – Дюсcельдорф (Мёнхенгладбах) и концерт Sting, 4-я неделя – Париж и концерт Bruno Mars.

Финальная игра. Финальная игра состоится 10 мая 2017-го года. Все победители предварительных игр будут уведомлены (дополнительно) о дате, месте и времени мероприятия, и приглашены на данное мероприятие. Все победители будут поделены на 4 группы, в соответствии с тем, на какой игровой неделе они победили. Победители предварительных игр первой игровой недели будут претендовать на поездку в Берлин, второй – в Париж, третьей – в (Мёнхенгладбах) и четвёртой – в Милан на соответствующие концерты. Победители будут определены по итогам выполнения конкурсных заданий.

О правах и обязанностях участников игры ведущий эфира информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения, победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Участвуя в игре, участник даете согласие на обработку своих персональных данных:

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., я даю свое письменное согласие Организатору и Администрации сайта www.eldoradio.ru, ее контрагентам, аффилированным, зависимым и дочерним компаниям и организациям, а также обособленным подразделениям обработку моих персональных данных, включая согласие на трансграничную передачу моих персональных данных в целях использования мной функций Сайта, участия в мероприятиях, организатором которых является ЗАО «Радио Катюша»/Администрация Сайта, а также иных целях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

Данное согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.

Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, иные паспортные данные, телефон.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Я согласен получать от радиостанции «Эльдорадио» любую коммуникацию, использующую мои персональные данные.

Информация об игре, может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Настоящее положение об игре опубликовывается на сайте радиостанции www.eldoradio.ru.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на главный приз каждый победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение 2-х рабочих дней (с 10 ч. до 18 ч.) со дня финальной игры и предъявить документы: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, ИНН.

Адрес офиса «Эльдорадио»: ул. Профессора Попова 47, Санкт-Петербург.

Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю, он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе, а также не может быть подарен.

Право на приз имеет только победитель.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.