Положение по игре "Берегись велосипеда"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится в эфире радиостанции «Эльдорадио».

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Р. Зелицкий

Члены комиссии – М. Сактирина, Д. Макатров

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Дмитрий Довженко, Андрей Дроздов, Александр Стрельцов, Ольга Шмелева.

Призовой фонд игры – 20 велосипедов марки «SHULZ».

Сроки проведения игры: 19.06.2017 – 30.06.2017, по будням, в плавающем графике.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать слушателям (или их представителям), которые выигрывали не большие призы (билеты на концерты) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев, которые выигрывали крупные призы (путешествия) в течение последних 2-х лет, которые были замечены в перепродаже призов или находящиеся в черном списке игроков.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

В случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

В случае, если слушатель дозвонился не первым.

В случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

В случае, если слушатель/его представители/родственники уже участвовал в этой же игре.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Игра идёт двумя независимыми путями.

1. Эфирный конкурс. Как только в эфире зазвучит песня Queen - Bicycle Race, необходимо дозвониться в эфир первым и назвать пароль дня. Тот слушатель, который сможет это сделать, объявляется победителем получает право на приз - 1 велосипед марки «SHULZ».

2. Фото конкурс. Для участия в этом розыгрыше, слушатели должны загружать свои фотографии на тему «Я, лето, Эльдорадио» в специально созданный для этого фотоальбом, в группе Эльдорадио «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/album-4581_245205798 Художественный совет радиостанции будет отбирать победителей, которым ведущие будут звонить в прямом эфире. Претендент должен назвать пароль дня и тогда он будет объявлен победителем и получит право на приз - 1 велосипед марки «SHULZ».

О правах и обязанностях участников игры ведущий эфира информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения, победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Настоящее положение об игре опубликовывается на сайте радиостанции www.eldoradio.ru

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз каждый победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» 03.07.2017 или 04.07.2017.

Адрес офиса «Эльдорадио»: ул. Профессора Попова 47, Санкт-Петербург.

Право на приз имеет только победитель.

Приз выдается по паспорту.

Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю, он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.