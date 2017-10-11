Положение по игре "Золотое приключение осени"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Срок проведения игры в эфире: с 16 октября 2017 г. по 12 ноября 2017 г.

Финальная игра: 13 ноября 2017 г.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – А. Дроздов

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Дмитрий Довженко, Ольга Шмелёва и Александр Стрельцов.

Призовой фонд игры – 4 главных приза для пары победителей. Каждый главный приз рассчитан на 2 лица (это значит, что победитель, может взять с собой в поездку любого человека).

2 перелета С.Петербург-Милан-С.Петербург, проживание 2 ночи и 2 билета в театр Ла Скала. 2 перелета С.Петербург-Вена-С.Петербург, проживание 2 ночи и 2 билета в Венскую оперу. 2 билет на поезд С.-Петербург-Москва-С.Петербург, проживание 2 ночи и 2 билета в Большой Театр. 2 перелета С.Петербург-Париж-С.Петербург, проживание 2 ночи и 2 билета в Гранд Опера.

Конкретные даты совершения поездки будет определены Организатором после проведения финальной игры и сообщены победителям посредством телефонной связи, а также опубликованы на официальном сайте радиостанции www.eldoradio.ru.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие действующую регистрацию (прописку), заграничный паспорт гражданина РФ, действующий как минимум, до мая 2018 г. и шенгенскую визу аналогичного срока действия.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать:

слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев.

слушателям, которые в течение последних 2 лет выигрывали крупные призы (путешествия, велосипеды и пр.)

слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.),

слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.

родственникам слушателей, которые уже победили в игре.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше правила участия в игре.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Игра разделена на два этапа: предварительные игры и финальная игра. Предварительные игры проходят в эфире «Эльдорадио». Финальная игра, состоится 13 ноября 2017 г. На финальную игру попадают только те участники игры, которые победили в предварительных играх.

Условия предварительной игры. Предварительные игры проходят в эфире «Эльдорадио» с 16.10.2017 по 12.11.2017 в свободном графике с 7:00 до 21:00 по будням за исключением последней игровой недели, которая будет проводиться в эфире, включая субботу и воскресенье. Количество предварительных игр не регламентировано. Для участия в предварительной игре, слушатель «Эльдорадио» должен дозвониться по призыву радиоведущего, оказаться нужным по счёту (ведущий радиостанции призывает дозвониться вторым, третьим или четвертым). После этого, претендент должен назвать «пароль дня». Если «пароль» не верный, слушатель считается проигравшим. Если верный – попадает в финал игры, где и будут разыграны главные призы. Предварительные игры поделены в соответствии с неделями игры и городами. Т.е. 1 неделя – разыгрывается поездка в Милан и театр Ла Скала, 2-я неделя – в Вену и Венскую оперу, 3-я неделя – Москва и Большой Театр, 4-я неделя – Париж и Гранд Опера.

Финальная игра. Финальная игра состоится 13 ноября 2017 г. в ресторане «Royal Beach». Все победители предварительных игр будут приглашены на данное мероприятие. Все победители будут поделены на 4 группы, в соответствии с тем, на какой игровой неделе они победили. Победители предварительных игр первой игровой недели будут претендовать на поездку в Милан, второй – в Вену, третьей – в Москву, четвертой – в Париж.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Приз необходимо получить в течение недели со дня игры, по личному паспорту победителя и того человека, который поедет с ним (т.к. каждый приз включает в себя два перелета, номер в отеле на 2 лица и два билета в театр), а также ИНН победителя и того человека, который поедет с ним. Призы выдаются только победителю.

Приз необходимо получить в офисе «Эльдорадио», по будням с 11:00 до 17:00. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 47.

Расходы по уплате НДФЛ от стоимости главного приза (35 % от суммы сверх 4000 рублей) возлагает на себя Организатор радиоигры.

Приз является собственностью радиостанции. Главный приз игры не может быть обменян на денежный эквивалент, продан, заложен или подарен. Право воспользоваться главным призом имеет только победитель игры.

Организатор оставляет за собой право отказать победителю в выдаче приза в случае не предоставления победителем документов, указанных в настоящих правилах, а также в случае сообщения ложных сведений о себе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушна» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti