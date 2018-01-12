Положение по игре "Неделя ленивого спорта"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится в эфире радиостанции «Эльдорадио».

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Р. Зелицкий

Члены комиссии – М. Сактирина, Д. Макатров

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Дмитрий Довженко, Александр Стрельцов, Олег Емельянов.

Призовой фонд игры – 5 сертификатов в один из фитнес-клубов Санкт-Петербурга.

Сроки проведения игры: 15.01.2018-19.01.2018, по будням, в плавающем графике.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать слушателям (или их представителям), которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев, которые выигрывали крупные призы (путешествия) в течение последних 2-х лет, которые были замечены в перепродаже призов или находящиеся в черном списке игроков.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

В случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

В случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

В случае, если слушатель/его представители/родственники уже участвовали в этой же игре.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Игра начинается после условного сигнала ведущего эфира. После него слушатель должен дозвониться по призыву радиоведущего по эфирному номеру 325-101-4, оказаться нужным по счёту (ведущий радиостанции призывает дозвониться вторым, третьим или четвертым). После этого в течение минуты слушатель должен ответить на спортивные вопросы в форме «Верю/Не верю».

Слушатель, набравший большее количество правильных ответов за день, получает абонемент в фитнес-клуб. Если количество правильных ответов у двух или более слушателей совпадает, приз достаётся слушателю, который набрал большее количество правильных ответов первым. О правах и обязанностях участников игры ведущий эфира информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru в официальной группе радиостанции «ВКонтакте» и в других средствах массовой информации.

Настоящее положение об игре опубликовывается на сайте радиостанции www.eldoradio.ru

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз каждый победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» с 22.01.2018 по 31.01.2018.

Адрес офиса «Эльдорадио»: ул. Профессора Попова 47, Санкт-Петербург.

Право на приз имеет только победитель.

Приз выдается по паспорту.

Приз необходимо получить в офисе «Эльдорадио», по будням с 11:00 до 17:00. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 47.

Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.