Положение по игре "Эльдовертолёт"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится с 10 сентября 2018 года по 26 апреля 2019 года.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий

Комиссией осуществляются следующие функции:

проведение розыгрыша призового фонда, выбор одного победителя из всех позвонивших на «горячую линию Эльдовертолёта 921-101-4».

Призовой фонд игры : талоны, дающие право заправить автомобиль бензином АИ-95 в объеме 20 литров (каждый) на заправочных станциях сети «Киришиавтосервис».

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать слушателям (или их представителям), которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев, которые выигрывали крупные призы (путешествия и прочие призы) в течение последних 2-х лет, которые были замечены в перепродаже призов или находящиеся в черном списке игроков, родственникам слушателей, которые уже победили в игре.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

в случае, если слушатель/его представители/родственники уже участвовали в этой же игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

В течение игрового дня слушатели «Эльдорадио» рассказывают о дорожной ситуации на «горячую линию Эльдовертолёта 921-101-4», тем самым они становятся участниками игры.

Ориентировочно в 18:00 комиссия на свое усмотрение выбирает из числа участников игры одного победителя.

Ведущий музыкальных программ «Эльдорадио» выводит победителя в прямой эфир (ориентировочно в 18:50) и поздравляет его с победой.

Каждый победитель игры получает право на получение 2 (двух) талонов, позволяющих заправить автомобиль бензином АИ-95 в объеме 40 литров.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз каждый победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение 30 календарных дней с момента получения права на приз, с 10:00 до 19:00. Адрес офиса «Эльдорадио»: ул. Профессора Попова 47, Санкт-Петербург.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

В случае нарушения установленного срока победитель теряет право на приз.

Право на приз имеет только победитель.

После передачи приза победителю приз не может быть продан или обменен на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti