Положение по игре "Больше, чем любовь"

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш призов проводится с 11 февраля 2019 г. по 15 февраля 2019 г., ежедневно.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров.

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются: Лена Денисова, Денис Красин, Ольга Шмелева, Александр Стрельцов.

Призовой фонд игры – подарочные сертификаты.

Каждый приз (подарочный сертификат) рассчитан на 2 лица и включает в себя право на одну ночь проживания в «Гранд Отель Европа» (адрес: Невский проспект, ул. Михайловская, д. 1/7, 191186, Санкт-Петербург) с завтраком-буфетом и ужином из трех блюд по фиксированному меню.

Срок действия подарочного сертификата: с 11 февраля 2019 г. по 10 февраля 2020 г. (за исключением закрытых дат с 15 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г.)

«Гранд Отель Европа» вправе отказать в бронировании, если на указанную в заявке дату будут отсутствовать свободные номера.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать:

слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (прочие путешествия/поездки, не указанные выше; велосипеды и пр.),

слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,

слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.),

слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.

родственникам слушателей, которые уже победили в игре.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше правила участия в игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru , в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru .

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Игра начинается после условного сигнала ведущего эфира. После него слушатель должен дозвониться по эфирному телефону 325-101-4 и оказаться нужным по счету (как просил ведущий).

В каждой игре принимает участие пара - мужчина и женщина.

Ведущие сначала задают вопросы одному человеку из пары вне эфира, а потом звонят его "половинке" уже в эфире и спрашивают о том же (задают те же самые вопросы).

За каждое совпадение ответов обоих участников игры пара получает 1 балл.

В течение дня проводится несколько игр. Пара, набравшая наибольшее количество баллов по итогам игрового дня, получает приз – 1 (один) подарочный сертификат.

При этом, если количество баллов у двух или более пар совпадает, приз достаётся той паре, которая сделала это первой.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз каждый победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» с 11.02.2019 по 10.03.2019 с личным паспортом гражданина РФ.

Адрес офиса «Эльдорадио»: ул. Профессора Попова 47, Санкт-Петербург.

Время выдачи призов: с 10:00 до 18:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни.

Право на приз имеет только победитель.

Воспользоваться призом (реализовать свое право на приз) можно в любые выходные, начиная с 11 февраля 2019 г. до окончания срока действия подарочного сертификата, при условии наличия свободных номеров в отеле.

Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti