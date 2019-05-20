ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ИГРЕ «MYLENE FARMER LIVE! КОНЦЕРТ В ПАРИЖЕ»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится в эфире радиостанции «Эльдорадио».

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии –Д. Макатров.

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова, Ольга Шмелёва, Александр Стрельцов, Дмитрий Довженко и Олег Емельянов.

Призовой фонд игры – одно VIP путешествие на концерт Mylene Farmer в Париже, который состоится 19 июня 2019 г. Приз рассчитан на 2 человека (победителя игры и его спутника/спутницу) и включает в себя:

Перелет Санкт-Петербург – Париж – Санкт-Петербург,

трансфер на представительском автомобиле,

проживание в двухместном номере категории люкс две ночи,

два билета на концерт Mylene Farmer в Париже.

Сроки проведения игры: 27.05.2019 - 07.06.2019, по будним и выходным дням, в плавающем графике.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие действующую регистрацию (прописку), заграничный паспорт, действующий не менее 3-х месяцев с даты совершения поездки, и шенгенскую визу, действующую не менее, чем до 30 июня 2019 г.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать слушателям (или их представителям), которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев, которые выигрывали крупные призы (путешествия и прочие призы) в течение последних 2-х лет, которые были замечены в перепродаже призов или находящиеся в черном списке игроков, родственникам слушателей, которые уже победили в аналогичной игре или стали ее финалистами.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

в случае, если слушатель/его представители/родственники уже участвовали в этой же игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Игра разделена на два этапа: предварительные игры и финальная игра.

Предварительные игры проходят в эфире «Эльдорадио» и в социальных сетях с 27.05.2019 по 06.06.2019.

Финальная игра состоится 07.06.2019. В финальной игре принимают участие только победители предварительных игр.

Условия предварительной игры в эфире «Эльдорадио»:

Игра начинается после условного сигнала ведущего эфира. После него слушатель должен дозвониться по призыву радиоведущего по эфирному номеру (812) 325-101-4, оказаться нужным по счёту (ведущий радиостанции призывает дозвониться, к примеру, вторым, третьим или четвертым).

Далее слушателю в эфире будут представлены музыкальные фрагменты трёх композиций, после прослушивания которых он должен определить, какой из них является частью музыкального произведения в исполнении Mylene Farmer.

В случае правильной идентификация слушатель становится финалистом игры, где и будет разыгран приз.

Условия предварительной игры в социальных сетях:

Слушателям необходимо загрузить видео с собственным исполнением одной из песен Mylene Farmer на свою страницу в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook) с хэштегом «#эльдорадио_миленфармер». Пятеро лучших, по мнению жюри, станут финалистами и получат право бороться за приз в финальной игре.

Условия финальной игры:

Все победители предварительных игр должны следить за эфиром в течении дня. Как только они услышат музыкальную композицию Mylene Farmer, необходимо отправить SMS со словом «MYLENE» или «МИЛЕН» на номер +7-911-921-10-14. У каждого финалиста есть только одна попытка. Первый, кто это сделает, становится обладателем приза. Сообщения принимаются только с номера, который указали участники после победы в предварительной игре.

Если выяснится, что слушатель, который был объявлен победителем, не имеет на руках всех необходимых документов для участия в игре в соответствии с настоящими Правилами, то он теряет право на приз, а победителем становится слушатель, занявший второе место по ходу данного игрового дня и имеющий на руках все необходимые документы.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

Для реализации права на приз победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в срок с 10.06.2019 по 17.06.2019 с 11:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, шенгенскую визу, ИНН.

Победитель игры должен явиться в офис «Эльдорадио» вместе с лицом, которое им определено в качестве спутника/спутницы в поездке. При этом такое лицо должно иметь при себе аналогичные документы.

Адрес офиса «Эльдорадио»: ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1, Санкт-Петербург.

Право на приз имеет только победитель.

Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

Расходы по уплате НДФЛ от стоимости приза (35 % от суммы сверх 4000 рублей) возлагает на себя Организатор радиоигры.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti