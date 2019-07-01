ПОЛОЖЕНИЕ

ПО РОЗЫГРЫШУ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ПРОГУЛКУ ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится в эфире радиостанции «Эльдорадио».

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров.

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущим розыгрыша назначается Лена Денисова.

Призовой фонд игры – 35 подарочных сертификатов, дающих право на одну любую экскурсионную или развлекательную прогулку на теплоходе из перечисленных ниже:

Дневные экскурсии: Ночные прогулки на разводку мостов: Северная Венеция;

Парадный Петербург;

Англотуризмо;

Балтийский круиз;

Круиз город-порт;

Забытые острова;

Морская столица;

Музыкальный круиз;

Имперский Петербург Ночь Англотуризмо;

Романтический саксофон;

Ночной Петербург;

Мосты повисли над Невой;

Музыка разводных мостов;

Ночной круиз-концерт

Сроки проведения игры в эфире «Эльдорадио»: 01.07.2019 – 31.08.2019. Розыгрыши проводятся по будним дням в рамках утреннего шоу «Утро со светлой головой» в плавающем графике.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать слушателям (или их представителям), которые:

выигрывали на «Эльдорадио» крупные призы (путешествия/поездки, сертификаты в ресторан, велосипеды и пр.) в течение последних 2-х лет,

выигрывали на «Эльдорадио» небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) в течение последних 3-х месяцев,

были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанции (перепродаже призов, выигрыше на «подставного» человека и пр.),

находятся в «черном» списке радиостанции за совершение действий, указанных выше,

являются родственниками слушателей, победивших в аналогичной игре.



В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир),

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе, некорректно,

в случае, если у ведущего радиостанции есть основания полагать, что участник игры нарушает указанные выше правила участия в игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон, документ, удостоверяющий личность), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Слушатели должны дозвониться по телефону прямого эфира «Эльдорадио» (812) 325-101-4 после призыва ведущего.

Если слушатель правильно отвечает на вопрос ведущего, то он получает право на приз – 1 подарочный сертификат на прогулку на теплоходе.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

Для реализации права на приз победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение одного месяца с даты игры, в которой он был объявлен победителем, с 10:00 до 19:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.

Адрес офиса «Эльдорадио»: г. Санкт-Петербург ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1, 4 этаж.

Право на приз имеет только победитель.

Срок действия подарочного сертификата: до 30.09.2019.

Подарочный сертификат действителен на 2 персоны.

Бронь посадочных билетов осуществляется не позднее, чем за 2 дня до желаемой даты отправления, для этого необходимо позвонить по телефону 8 (800) 550 12 00.

Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю он не может быть продан или обменен на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti