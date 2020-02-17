Вещание Санкт-Петербург
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Положение по игре "Мужчина и женщина"

Положение по игре &quot;Мужчина и женщина&quot;
17.02.2020

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИГРЕ «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится с 17 февраля 2020 года по 31 мая 2020 года.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Семён Зверев.

Призовой фонд игры: сертификаты (номиналом 3000 рублей каждый) на посещение ресторана «Bona Capona» по одному из адресов на выбор победителя (адреса ресторанов: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 105, Московский пр., д. 179, пр. Славы, д. 43, ул. Есенина, д. 1, Комендантский пр., д. 2, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 39).

Срок действия сертификата: до 07 февраля 2021 года (включительно).

Предварительное бронирование по телефону: +7 (812) 655-05-00.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать:

  • слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (прочие путешествия/поездки, не указанные выше; велосипеды и пр.),
  • слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,
  • слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.),
  • слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.
  • родственникам слушателей, которые уже победили в игре.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

  • в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).
  • в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.
  • в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше правила участия в игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Розыгрыши проводятся в эфире «Эльдорадио» по будним дням в рамках утреннего шоу «Утро со светлой головой». Слушатели должны дозвониться по телефону прямого эфира «Эльдорадио»

(812) 325-101-4 или *101-4 (для мобильных устройств) после призыва ведущих.

В каждой игре принимает участие пара - мужчина и женщина.

Ведущие сначала задают вопросы одному человеку из пары вне эфира, а потом звонят его второй половинке и озвучивают ей ответы. Задача второй половинки понять, на какие вопросы его любимый человек мог дать такие ответы.

Если ответы обоих участников игры одинаковы (сходны), то пара получает право на приз – 1 сертификат на посещение ресторана «Bona Capona».

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз победившая пара/один из них должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение месяца с даты игры, с личным паспортом гражданина РФ.

Адрес офиса «Эльдорадио»: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 28 / ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1 (4 этаж).

Время выдачи призов: с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни.

Право на приз имеет только победитель.

В случае нарушения установленного срока победитель теряет право на приз.

После его передачи победителю он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti

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