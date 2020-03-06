Вещание Санкт-Петербург
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Положение по игре "Букеты весны"

Положение по игре &quot;Букеты весны&quot;
06.03.2020
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИГРЕ «БУКЕТЫ ВЕСНЫ»
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ     
 
Розыгрыш призов проводится в эфире радиостанции «Эльдорадио».
 
Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе: 
Председатель комиссии – Д. Макатров.
Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.
Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Олег Емельянов и Александр Стрельцов. 
 
Призовой фонд игры - 12 букетов цветов с доставкой.
Срок проведения игры - 8 марта 2020 г., в плавающем графике.
 
В игре могут принять участие дееспособные физические лица мужского пола не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.
В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей. 
 
В игре запрещается участвовать:
слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (путешествия/поездки, велосипеды и пр.),
слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,
слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.), 
слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.
родственникам слушателей, которые уже победили в этой игре.
 
В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:
 
в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).
в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.
в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше правила участия в игре.
Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил. 
Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.
Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.
Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru. 
О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.
Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий. 
Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации. 
В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.
 
УСЛОВИЯ ИГРЫ 
 
Игра начинается после условного сигнала ведущего эфира.
После него слушатель должен дозвониться по эфирному телефону (812) 325-101-4 или по номеру *101-4 (для мобильных устройств) и оказаться нужным по счету (как просил ведущий), после чего он получает право на приз игры - 1 букет цветов с доставкой. 
 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ
Призы будут доставляться 08 марта 2020 г. в пределах КАД по адресу, сообщенному каждым из победителей.
Право на приз имеет только победитель.
Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю, он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША
 
Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования. 
 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
 
С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу: 
http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti
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