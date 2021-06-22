ПОЛОЖЕНИЕ

ПО ИГРЕ «НЕБЕСНЫЙ ПАТРУЛЬ»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится с 23 июня 2021 года по 20 июля 2021 года, по будним дням.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий

Комиссией осуществляются следующие функции:

Проведение розыгрыша призового фонда, выбор одного победителя из всех позвонивших на «горячую линию Эльдовертолёта 921-101-4».

Призовой фонд игры : подарочные сертификаты на две персоны, позволяющие совершить одну любую из нижеперечисленных экскурсионных или развлекательных прогулок на теплоходе. Общее количество сертификатов: 20 шт.

Дневные экскурсии: «Северная Венеция», «Парадный Петербург», «Балтийский круиз», «Круиз Лахта – Центр», «Круиз Город – Порт», «Забытые острова», «Морская столица», «Имперский Петербург».

Ночные прогулки на разводку мостов: «Романтичный саксофон», «Ночной Петербург», «Мосты повисли над Невой», круиз «Ночной саксофон», «Ночной круиз-концерт».

Отправление производится с причалов: «Сенатская пристань» (Английская наб., 2), «Дворцовая пристань» (Дворцовая наб., 36), «Зимняя канавка» (Дворцовая наб., 32), «Аничков мост» (наб. реки Фонтанки, 27), «Мост Ломоносова» (наб. реки Фонтанки, 64), «Румянцевский спуск» (Университетская наб., 15), «Севкабель порт» (Кожевенная линия, 40), «Елагин остров» (ЦПКиО «Елагин остров»), «Мойка 52» (наб. реки Мойки, 52).

По данному сертификату необходимо забронировать посадочные билеты, не позднее, чем за 2 дня до желаемой даты отправления по телефону 8 (800) 550-12-00.

Актуальное расписание движения на сайте «www.neva.travel».

Срок действия сертификата: до 30 сентября 2021 года.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать:

слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (путешествия/поездки, велосипеды и пр.),

слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,

слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.),

слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир).

в случае, если слушатель ведет себя вызывающе.

в случае, если слушатель/его представители/родственники уже участвовали в этой же игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.



УСЛОВИЯ ИГРЫ

В течение игрового дня слушатели «Эльдорадио» рассказывают о дорожной ситуации на «горячую линию Эльдовертолёта 921-101-4», тем самым они становятся участниками игры.

Ориентировочно в 18:00 комиссия на свое усмотрение выбирает из числа участников игры одного участника, который объявляется победителем.

Ведущий музыкальных программ «Эльдорадио» выводит победителя в прямой эфир (ориентировочно в 18:50) и поздравляет его с победой.

Каждый победитель игры получает право на получение одного сертификата на две персоны, позволяющего совершить экскурсионную или развлекательную прогулку на теплоходе.



ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз победитель должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение месяца с даты игры, с личным паспортом гражданина РФ.

Адрес офиса «Эльдорадио»: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 28 / ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1 (4 этаж).

Время выдачи призов: с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни.

Право на приз имеет только победитель.

В случае нарушения установленного срока победитель теряет право на приз.

Приз является собственностью радиостанции. После его передачи победителю он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti