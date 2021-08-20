ПОЛОЖЕНИЕ ПО РОЗЫГРЫШУ ПОДАРОЧНЫХ НАБОРОВ «СПЕШЕЛТИ-КОФЕ» ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш призов проводится с 23 августа 2021 г. по 01 октября 2021 г., по будним дням.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров.

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются: Лена Денисова и Семён Зверев.

Призовой фонд игры – 30 подарочных наборов «Спешелти-кофе».

Каждый подарочный набор «Спешелти-кофе» включает в себя: «Coffee Scouts» (250 гр.) – 1 шт., кофе «Crazy Barista» (1 кг.) – 1 шт., кофе в капсулах (15 шт.) – 1 уп., журнал бариста «Всё про кофе» - 1 шт., электронный сертификат на обучение в школе кофе (для тех, кто хочет научиться готовить кофе дома так же, как в кофейне), сроком действия с 01 октября 2021 г. по 01 октября 2022 г. – 1 шт. Все указанные единицы товаров соответствуют российским нормам и стандартам, и подтверждаются сертификатами качества.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать: