ПОЛОЖЕНИЕ ПО ИГРЕ «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Розыгрыш проводится с 15 ноября 2021 года по 11 февраля 2022 года.

Для розыгрыша призового фонда организатором розыгрыша создается комиссия в составе:

Председатель комиссии – Д. Макатров

Члены комиссии – М. Сактирина, Р. Зелицкий.

Комиссией осуществляются контроль за проведением розыгрыша. Ведущими розыгрыша назначаются Лена Денисова и Семён Зверев.

Призовой фонд игры: 60 подарочных сертификатов номиналом 2500 рублей (каждый), предоставляющих его предъявителю право на посещение ресторана «Марчеллис» по одному из адресов на выбор победителя (адреса ресторанов: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21, улица Рубинштейна, д. 1, улица Одоевского, д. 34, проспект Науки, д. 14А, Московский проспект, д. 205, Ленинский проспект, д. 120, улица Восстания, д. 15, проспект Космонавтов, д. 39/27, проспект Энгельса, д. 124, Александровский парк, д. 4/3.).

Подарочный сертификат не обменивается на денежный эквивалент. В случае утраты не заменяется. Если сумма заказа выше, чем номинал подарочного сертификата, разница доплачивается обладателем используемого сертификата. Карта многоразового использования изымается сотрудниками ресторана «Марчеллис после полной реализации начисленной суммы. Подарочный сертификат необходимо предъявить до оформления заказа.

Срок действия подарочного сертификата: до 01.10.2022 г.

В игре могут принять участие любые дееспособные физические лица не моложе 21 года, проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся гражданами Российской Федерации.

В игре запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и/или Филиалов, аффинированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей игры, а также членам их семей.

В игре запрещается участвовать:

• слушателям, которые в течении последних 2 лет выигрывали крупные призы (прочие путешествия/поездки, не указанные выше; велосипеды и пр.),

• слушателям, которые выигрывали небольшие призы (билеты на концерты, сувениры) на «Эльдорадио» в течение последних 3-х месяцев,

• слушателям, которые были замечены в сомнительных действиях с призами радиостанций (их перепродажа, выигрыш на «подставного» человека и пр.),

• слушателям, находящимся в «чёрном» списке радиостанции, за совершение действий, указанных выше.

• родственникам слушателей, которые уже победили в игре.

В участии в игре может быть отказано по следующим причинам:

• в случае плохого качества телефонного сигнала. К примеру: скрип, шуршание, в случаях, когда игрока плохо слышно или из-за неуверенного приема связь прерывается и пр. (технический брак, не дающий возможности ведущим играть со слушателем и вывести запись игры в прямой эфир),

• в случае, если слушатель ведет себя вызывающе,

• в случае, если у ведущих радиостанции есть основания полагать, что игрок нарушает указанные выше правила участия в игре.

Организатор оставляет за собой право отказать участнику в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и документов, указанных в настоящем положении (ФИО, дата рождения, телефон), в случае сообщения участником ложных сведений о себе, а также в случае нарушения настоящих Правил.

Расхождение персональных данных, указанных (сообщенных) участником при участии в игре, с документом, удостоверяющим личность участника и предъявленным при получении приза, дает Организатору право не выдавать приз победителю.

Информация об игре может быть размещена как в эфире «Эльдорадио» (промо-ролики, устные анонсы ди-джея), на сайте www.eldoradio.ru, в официальной группе радиостанции «Вконтакте» и в других средствах массовой информации.

Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в условия игры. Обновленная информация (дополнения, изменения в настоящее положение) будет своевременно размещаться на сайте www.eldoradio.ru.

О правах и обязанностях участников игры радиоведущий информирует каждого участника перед началом радиоигры. Участие в игре автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников игры с настоящими Правилами.

Каждый участник игры (слушатель «Эдьдорадио») имеет право на получение приза в случае выполнения настоящих условий.

Обязанностями участника является выполнение настоящих условий, с соблюдением законодательства Российской Федерации.

В случае несогласия с любым пунктом данного положения победитель вправе отказаться от игры и получения приза.

УСЛОВИЯ ИГРЫ

Розыгрыши проводятся в эфире «Эльдорадио» по будним дням в рамках утреннего шоу «Утро со светлой головой». Слушатели должны дозвониться по телефону прямого эфира «Эльдорадио»

(812) 325-101-4 после призыва ведущих.

В каждой игре принимает участие пара - мужчина и женщина.

Ведущие сначала задают вопросы одному человеку из пары вне эфира и фиксируют ответы. Затем звонят его второй половинке и уже в эфире задают те же самые вопросы.

Если ответы обоих участников игры одинаковы (сходны), то пара получает право на приз – 1 подарочный сертификат.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

Для реализации права на приз победившая пара/один из них должен лично явиться в офис «Эльдорадио» в течение месяца с даты игры, с личным паспортом гражданина РФ.

Адрес офиса «Эльдорадио»: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 28 / ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1 (4 этаж).

Время выдачи призов: с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные дни.

Право на приз имеет только победитель.

В случае нарушения установленного срока победитель теряет право на приз.

После его передачи победителю он не может быть продан или обменян на любой коммерческой основе.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ РОЗЫГРЫША

Факт участия в игре подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором либо Филиалами в целях «пост-промоушина» радиоигры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в игре, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие материалы будут принадлежать Организатору, включая право дальнейшей переработки и использования.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу:

http://eldoradio.ru/radio/politika-konfidencialnosti