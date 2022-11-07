Выиграйте приглашения на показ фильма "Эмили"

На широкие экраны при поддержке Эльдорадио выходит биографическая картина "Эмили"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 7 по 11 ноября на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на показ ленты о жизни писательницы Эмили Бронте - "Эмили", который состоится 16 ноября. Показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами.

Своенравная Эмили Бронте почти не покидает родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца — обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется в него, переживая мгновения тайной страсти, бунт, взлеты и падения. Отказываясь жить с оглядкой на других, она бросает вызов себе и возлюбленному.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на предпремьерный показ фильма с Эммой Маккей в главной роли о жизни автора романа "Грозовой перевал" Эмили Бронте!