"Песни приносят ёлки"

Эльдорадио бережно хранит традиции и дарит новогоднее настроение слушателям!

Слушайте Эльдорадио с 19 по 25 декабря и выигрывайте красивую новогоднюю ёлку!

Целую неделю на 101.4 FM для вас будут звучать знаменитые новогодние композиции. Слушайте Эльдорадио, ловите подсказки ведущих и запоминайте, какая песня сегодня призовая. Как только услышите загаданную композицию, дозванивайтесь в эфир по номеру (812) 325-101-4, и мы доставим вам домой свежую и пушистую хвойную красавицу.

Встречайте Новый 2023 год с родными и Эльдорадио!