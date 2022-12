"День с Легендой" на Эльдорадио: Dido

Полное имя этой очаровательной певицы - Дайдо Флориан Клу де Буневиаль Армстронг, но все мы её знаем как Dido. Такое необычное имя девочка получила в честь мифической царицы — основательницы Карфагена — Дидоны. Интересно, это была идея отца — ирландского киноиздателя, или матери — французской поэтессы? С 6 лет юная Флориан посещала школу музыки, где обучалась классам фортепьяно, скрипки и блокфлейты. Свою профессиональную карьеру музыканта Дайдо начала спонтанно. Так и не закончив обучение на юриста, отправилась в тур в качестве солистки группы своего брата Faithless. 25 декабря Дайдо отмечает день рождения. В честь неё в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

В активе певицы 5 альбомов, два из которых получили статус неоднократно платиновых. Дайдо принимала участие в мировом туре Стинга, записывала песни с Карлосом Сантаной и Брайаном Ино. Она снималась в клипе Эминема, который использовал отрывок песни "Thank You". А когда клип вышел, Дайдо проснулась знаменитой на весь мир! Её популярные песни "Here With Me", "My Lover’s Gone" и "White Flag" использовались в качестве саундтреков к сериалам и телешоу.

