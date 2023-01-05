"День с Легендой" на Эльдорадио: Adriano Celentano

В честь него назван космический астероид, а за манеру двигаться на сцене культовый певец получил прозвище "Molleggiato", что в переводе с итальянского — "на пружинах". За свою богатую карьеру популярнейший актер снялся более чем в 40 фильмах, а в 2007 году возглавил список "100 самых ярких кинозвезд" по версии издания "Time Out"! 6 января легендарный Адриано Челентано празднует рождения, и в честь любимого музыканта в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 9 января на 101.4 FM "День с Легендой: Адриано Челентано".

Юный Адриано начал свой творческий путь подмастерьем в часовой мастерской, именно там он впервые проявил свой интерес к музыке. Затем было множество музыкальных фестивалей и побед, в том числе с песнями собственного сочинения. Популярность к Челентано начала приходить уже в начале 70-х годов, были записаны несколько пластинок, попавших на верхние места европейских чартов. Помимо этого, записи Адриано Челентано были официально выпущены в Советском Союзе на виниле. Адриано Челентано по сей день записывает новые песни, а также выступает в своей любимой Италии.

В течение "Дня с Легендой" слушайте на 101.4 FM песни Адриано Челентано, интервью с живой легендой, а также истории из жизни известнейшего представителя солнечной Италии!