День с Легендой на Эльдорадио: Bon Jovi

Они — первая американская рок-группа, которая выступила на фестивале "Moscow Music Peace Festival". Именно их альбом "New Jersey" был впервые в истории записан на студии "Мелодия" в СССР, до этого никому из зарубежных рокеров не удавалось этого сделать. На их счету 15 студийных альбомов, проданных в общей сложности тиражом более 130 миллионов копий, и свыше 2500 отыгранных концертов во всем мире! Встречайте, культовая группа из Нью-Джерси - Bon Jovi! Популярная рок-группа Bon Jovi выпустила свой первый альбом "Bon Jovi" 21 января 1984 года, и в честь них на Эльдорадио "День с Легендой".

Слушайте 23 января на Эльдорадио: "День с Легендой: Bon Jovi".

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" на 101.4 FM слушайте лучшие песни Bon Jovi, а также интервью и истории из жизни знаменитой американской рок-группы!