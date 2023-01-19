Выиграйте приглашения на показ фильма "Сожги все мои письма"

2 февраля в при поддержке Эльдорадио в кино выходит картина "Сожги мои письма".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 23 по 27 января на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на премьерный показ шведской любовной драмы "Сожги мои письма", который пройдёт 1 февраля.

Успешный литератор Алекс подвержен приступам неконтролируемой ярости, из-за чего страдают его близкие. Гнев, как родовое проклятие, передается из поколения в поколение. Пытаясь справиться с собой, он обращается к детским воспоминаниям о деде, писателе-интеллектуале Свене Стольпе. Свен всю жизнь любил и ненавидел свою жену Карин. Алекс узнает, что причиной этих странных отношений была страсть, которую Карин питала к литературному сопернику Свена — поэту Улофу Лагеркранцу. Погружаясь в хитросплетения любовного треугольника, внук раскрывает волнующую тайну Карин.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на закрытую премьеру фильма режиссёра Бьорна Рунге "Сожги мои письма"!