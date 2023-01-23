Выиграйте пригласительные на балет "Бал сказок"

Эльдорадио приглашает слушателей на балет-феерию "Бал сказок"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 23 по 27 января на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на волшебный бал с россыпью звездных артистов!

В блистательном спектакле режиссёра Николая Андросова приняли участие звезды балета: Илзе Лиепа, Фарух Рузиматов, Николай Цискаридзе и Иван Васильев. Артисты первой величины вовлекут нас в необыкновенный круговорот танца, чудесная музыка заставит в такт биться ваши сердца, а ожившие декорации усладят взор.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте билеты на постановки 3 и 4 февраля!