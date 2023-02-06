Игра "Любовь без границ" на Эльдорадио

Эльдорадио дарит своим влюбленным слушателям романтический уик-энд и праздничный ужин в шикарном отеле в сердце Петербурга!

Слушайте 13 и 14 февраля шоу "Утро со светлой головой" на Эльдорадио, принимайте участие в игре "Любовь без границ" и выигрывайте незабываемые выходные для себя и своей второй половинки в великолепном "Гранд Отеле Европа"!

Дозванивайтесь в прямой эфир Эльдорадио после специального сигнала ведущих по номеру 325 101 4. После этого мы вместе позвоним вашей второй половинке, и задача вашей пары угадать, в какой из предложенных книг спрятана валентинка! В случае правильного ответа вам достаётся роскошный уик-энд на две персоны в одном из самых потрясающих отелей мира!

Слушайте 101.4 FM, участвуйте в игре "Любовь без границ" и выигрывайте романтические выходные в фешенебельном отеле Петербурга!