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День с Легендой на Эльдорадио: Robbie Williams

День с Легендой на Эльдорадио: Robbie Williams
07.02.2023

Он — "Фрэнк Синатра XXI века", как сказал однажды Элтон Джон, а также лучший певец 90-х, за что был принят в Британский Зал музыкальной славы. В честь его песен "Angels", "Candy" и "Supreme" в городе Сток-он-Трент, где родился музыкант, были названы улицы, а сам певец стал Почетным жителем города в графстве Стаффордшир. Робби Уильямс — самый титулованный артист в истории Brit Awards, а также одна из самых значимых британских звёзд, повлиявших на всю современную популярную музыку! 

Слушайте 13 февраля на Эльдорадио "День с Легендой: Робби Уильямс". 

Музыкальная карьера Роберта Питера Уильямса началась в бойс-бэнде Take That, где будущей звезде была уготована роль "хорошего мальчика". Не являясь таковым, Робби спустя некоторое время покинул квинтет на пике его популярности и отправился в свободное плавание. Его первым синглом стала кавер-версия хита "Freedom" Джорджа Майкла, который добился более крутых высот, чем оригинал.

За свою сольную карьеру эпатажный хулиган Робби Уильямс записал пару десятков альбомов, продав их больше, чем кто-либо в истории Великобритании. Робби стал самым популярным зарубежным исполнителем в Латинской Америке, а также попал в книгу рекордов Гиннесса, продав 1,6 миллиона билетов за день после объявления о мировом турне. Помимо любви к музыке во всех ее проявлениях, Робби с детства играет в футбол и является поклонником клуба Port Vale, а в 2006 году он стал акционером и совладельцем команды. Летом 2018 года Робби Уильямс выступил на открытии Чемпионата мира по футболу в России!

В течение "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио любимые песни Робби Уильямса, а также интервью и истории из жизни культового британца!

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