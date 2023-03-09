Эльдорадио с вами 27 лет на одной волне!

"Главный и единственный недостаток Эльдорадио — это то, что его нет в Новосибирске"(с) кто-то однажды на сайте отзывов.

Мы уже почти три десятилетия накрепко связаны с лучшим городом на земле. Говорим Эльдорадио — подразумеваем Петербург. А город — это прежде всего люди, а слушатели Эльдорадио — это очень особенные люди. Самые умные и эрудированные, самые грамотные, порою строгие, но справедливые, а еще самые внимательные и самые преданные. Да, что говорить, самые лучшие! С днем рождения Эльдорадио, наши люди!

Конечно, было бы здорово захватить весь мир и не иметь недостатков, но на ближайшие годы у нас в планах золотая музыкальная коллекция, утро, день и вечер со светлой головой, актуальные новости, дружная команда профессионалов и довольный слушатель Эльдорадио. Оставайтесь с нами на 101.4 FM!