День с Легендой на Эльдорадио: Pet Shop Boys

Их случайное знакомство состоялось в обычном музыкальном магазине, за свою долгую и плодотворную карьеру они выпустили 14 студийных альбомов, последний из которых вышел в свет несколько лет назад. В 2008 году дуэт был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, а 24 марта 1986 года у "Парней из зоомагазина" вышел дебютник "Please", ставший неоднократно платиновым. В честь этого релиза на Эльдорадио "День с Легендой".

Слушайте 13 марта на Эльдорадио "День с Легендой: Pet Shop Boys".

Нил Теннант и Крис Лоу — олицетворение британской электронной музыки. Каждая их пластинка попадала в топ-10 британского чарта, причем многие занимали первое место. Музыкальные эксперты называют стиль Pet Shop Boys "интеллектуальной танцевальной музыкой" за парадоксальные повороты сюжетов песен и неожиданные включения элементов из разных областей культуры. "Always on My Mind", "It's a Sin", "Domino Dancing", "Rent" и другие классические песни Нила и Криса узнаваемы с первых аккордов их синтезаторов!

Весь понедельник в рамках "Дня с Легендой" слушайте на Эльдорадио хиты Pet Shop Boys, истории создания песен, а также интервью с музыкантами!