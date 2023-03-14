День с Легендой на Эльдорадио: Elvis Presley

Король - жив! Да здравствует король! Встречайте на Эльдорадио: Элвис!

Элвис Арон Пресли - один из величайших музыкантов в истории. Как сказал о нем Джон Леннон: "До Элвиса не было ничего!". Свою первую гитару будущий король рок-н-ролла получил в подарок на одиннадцатилетние. Он хотел велосипед, но родители не могли себе позволить такую дорогую покупку. Так что блистательной карьере Элвиса начало положила дешевенькая гитара. Кстати, свои первые пять тысяч долларов, полученные после подписания контракта с компанией звукозаписи, Элвис потратил на кадиллак для мамы.

23 марта 1956 года вышел дебютный альбом Короля, который был назван незатейливо и скромно "Elvis Presley". Считается, что это первый "Подлинный" альбом в рок-музыке. В честь этого события в понедельник на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 20 марта на 101.4 FM "День с Легендой: Elvis Presley".

В течение всего понедельника на 101.4 FM бессмертные хиты Элвиса, интервью с королем и истории из жизни одного из величайших музыкантов мира!