"День с Легендой" на Эльдорадио: Mariah Carey

"Самый продаваемый исполнитель десятилетия", "Самая коммерчески успешная певица тысячелетия", обладательница пяти "Грэмми" и собственной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде – это лишь небольшая часть эпитетов и заслуг, которых удостоена неповторимая певица, актриса и филантроп Мэрайя Кэри! 27 марта она празднует день рождения, в её честь на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 27 марта на 101.4 FM "День с Легендой: Mariah Carey".

Дочь инженера и оперной певицы с трёх лет увлекалась пением. Одноклассники прозвали Мэрайю "Мираж" за то, что она не появлялась на уроках, а вместо этого занималась записью своих песен. Настойчивость, трудолюбие и талант принесли плоды – в 20 лет певица подписала свой первый профессиональный контракт со студией звукозаписи. А дальше – популярные альбомы, туры по всему миру, любовь фанатов и награды. Из необычных рекордов: несколько лет назад рождественский хит "All I Want for Christmas Is You" возглавил чарт Billboard Hot 100 спустя 25 лет после дебюта в 1994 году!

В понедельник в рамках "Дня с Легендой" для вас на Эльдорадио любимые хиты Мэрайи Кэри, интервью с певицей и жизненные истории о королеве Рождества!