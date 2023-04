"День с Легендой" на Эльдорадио: Celine Dion

Она родилась в канадском городке в большой семье, став самой младшей из четырнадцати детей. С детства будущая мировая звезда проявляла тягу к музыке. Так, например, своё первое выступление она провела уже в 5 лет на свадьбе брата. В 12 лет она написала первую песню, а через 2 года о ней говорил уже весь родной Квебек. В 1988 году она выиграла конкурс "Евровидение", представляя Швейцарию. Грандиозный успех и мировая слава обрушились на Селин в 1997 году после выхода песни "My Heart Will Go On", которая стала визитной карточкой певицы, а также одним из самых продаваемых синглов всех времен! 30 марта неподражаемая Селин Дион празднует день рождения и в её честь на Эльдорадио "День с Легендой"!

Наша сегодняшняя героиня талантлива и успешна. Её альбом "D’eux" стал самым успешным франкоязычным альбомом в истории. При этом Селин исполняет песни на английском, французском, японском, немецком и испанском языках. В 1996 году ей посчастливилось исполнить "The Power of the Dream" на церемонии открытия Олимпийских игр в Атланте. В копилке её наград "Оскар", "Грэмми", всевозможные музыкальные рекорды, а также звёзды на Аллеях славы в США и Канаде. В 2019 году Селин Дион выпустила свой двенадцатый англоязычный альбом "Courage", а после отправилась в мировой тур в поддержку!

