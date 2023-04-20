День с Легендой на Эльдорадио: Adele

Она неоднократно оказывалась в Книге рекордов Гиннесса. Как первая сольная исполнительница, чей альбом возглавлял британский чарт 11 раз подряд и 21 неделю. А также как единственная, чьи два альбома и два сингла одновременно оказались в первой пятерке хит-парада. Она настолько погружается в свои песни, что цунами ее искренности способно выбить слезу из самого черствого циника. Она творит как дышит! 5 мая день рождения празднует блистательная Адель. На Эльдорадио в ее честь объявляется "День с Легендой"!

Слушайте 24 апреля на Эльдорадио "День с Легендой: Adele".

"Если моя жизнь станет такой безоблачной, что не смогу писать, я сама все испорчу, лишь бы вернуть вдохновение", - Адель.