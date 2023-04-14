Выиграйте пригласительные на шоу "Hans Zimmer's Universe"

Эльдорадио приглашает на симфоническое шоу легендарных саундтреков "Hans Zimmer's Universe"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 17 по 21 апреля на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на трибьют великому композитору Хансу Циммеру, ставшему легендой современного кино!

Шоу "Hans Zimmer's Universe" – это всплеск энергии, света и музыки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, хора, органа и виртуозных солистов. Настоящий подарок для ценителей творчества композитора и всех любителей кино. Шоу саундтреков – это уникальный шанс погрузиться в атмосферу любимых фильмов и вновь пережить незабываемые эмоции. В программе вечера музыкальные темы из фильмов: "Дюна", "Интерстеллар", "Перл Харбор", "Король Лев", "Пираты карибского моря" и многих других!

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте приглашения на симфонический концерт 1 мая.