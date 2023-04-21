Выиграйте приглашения на премьеру фильма "Все страхи Бо"

4 мая в при поддержке Эльдорадио на широкие экраны выходит фильм "Все страхи Бо".

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 24 по 28 апреля на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на закрытый премьерный показ для друзей Эльдорадио "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом в главной роли!

Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает — мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждёт невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени.

Слушайте 101.4 FM и выигрывайте пригласительные на премьеру ленты "Все страхи Бо", которая пройдет 2 мая.