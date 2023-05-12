Выиграйте приглашения на Весенний праздник фонтанов в Петергофе

Эльдорадио приглашает своих слушателей на традиционный Весенний праздник фонтанов "Как читать Петергоф"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 15 по 19 мая на 101.4 FM и выигрывайте пригласительные билеты на красочное открытие сезона в Петергофе. В этом году праздник будет посвящен 300-летию торжественного показа Петром Великим императорской резиденции!

В основе театрализованного представления лежит идея о том, что посетитель, гуляя по Петергофу, может узнать о величии, богатстве, искусстве и науке нашей страны, стоит только научиться правильно «читать» эту информацию. О том, как это сделать, гостям праздника расскажет сам император – Петр Великий. Зрители смогут узнать об аллегорических значениях статуй и фонтанов Нижнего парка, чем отличается Петергоф от Версаля и какие картины предпочитал показывать своим гостям Петр I.

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