Выиграйте приглашения на "Ночь музеев"

Эльдорадио приглашает слушателей на знаменитое ежегодное событие "Ночь музеев"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 15 по 19 мая на 101.4 FM и выигрывайте приглашения на акцию "Ночь музеев", которая пройдет 20 мая. 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, поэтому в белую ночь с субботы на воскресенье музеи порассуждают об историческом опыте, передаче опыта от поколения к поколению, преемственности, жизненном опыте отдельного человека, формирующем его как личность, а также об опыте как эксперименте — важной составляющей практик ученого и художника.

Слушайте 101.4 FM и устройте для себя незабываемое музейное приключение в красочную ночь вместе с Эльдорадио!