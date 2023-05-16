День с Легендой на Эльдорадио: Joe Cocker

Один из величайших певцов XX века, кавалер ордена Британской империи, филантроп и защитник природы и животных. Его песни удостоены премиями "Оскар" и "Грэмми", а всего в копилке прославленного музыканта более 20 альбомов. Он – один из немногих артистов, кому удалось выступить на фестивале "Вудсток" дважды (в 1969 и 1994 годах). 20 мая день рождения отметил бы британский певец Джо Кокер.

Слушайте 22 мая на Эльдорадио "День с Легендой: Joe Cocker".

"Мир без блюза пуст", – как сказал однажды Джо. Мы полностью согласны с этим изречением великого музыканта, поэтому 22 мая на 101.4 FM вас ждут любимые песни Джо Кокера, фрагменты интервью и истории из жизни.