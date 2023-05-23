День с Легендой на Эльдорадио: Kylie Minogue

Женщина невероятной красоты и таланта, самая популярная певица Австралии, актриса и модель – это всё о ней, о потрясающей Кайли Миноуг!

Певица из Мельбурна стала первой австралийкой, получившей статуэтку "Грэмми" в главной категории. Принц Чарльз лично вручил ей орден Британской империи за заслуги в музыкальном искусстве. Также Кайли принадлежит рекорд книги Гиннесса – её альбомы находились в первой пятёрке британских хит-парадов наибольшее количество десятилетий подряд!

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28 мая Кайли Миноуг отмечает день рождения, поэтому понедельник, 29 мая, мы посвящаем этой солнечной певице "День с Легендой"!

Слушайте весь день на Эльдорадио "День с Легендой". Вас ждут интересные факты о ярчайшей представительнице "зеленого континента" и любимые песни!