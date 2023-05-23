Праздничный "День с Легендой" на Эльдорадио

Мы знакомы с ним с младенчества: сперва нам показывают его родители, а потом, повзрослев, мы сами ежедневно открываем в нём что-то новое и интересное! Характер у него не из лёгких, но мы всё равно обожаем и ценим его всем сердцем!

27 мая – особенный день в жизни каждого петербуржца и гостей города, поэтому для всех нас мы подготовили подарок к 320-му дню рождения любимого Санкт-Петербурга!

Слушайте на Эльдорадио 27 мая праздничный "День с Легендой".