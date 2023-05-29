Выиграйте абонемент на кинофестиваль "Пример Интонации"

Эльдорадио приглашает своих слушателей на четырёхдневный кинофестиваль "Пример Интонации"!

Слушайте шоу "Утро со светлой головой" с 29 по 31 мая на 101.4 FM и выигрывайте абонемент на все 4 дня кинофестиваля! "Пример Интонации" познакомит вас с лучшими образцами международного кинематографа. Параллельно с показами фильмов вас ждут диалоги с теми, кто работает в кино и смежных индустриях сегодня.

Вступайте в сообщество Эльдорадио ВКонтакте и участвуйте в розыгрыше абонемента на два лица!