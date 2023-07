День с Легендой на Эльдорадио: Guns N' Roses

Их первый диск стал самым продаваемым дебютным альбомом в истории США. Знаменитый девятиминутный клип "November Rain" стал самым просматриваемым на американском MTV в 1992 году. В том же году калифорнийские рокеры исполнили эту песню с Элтоном Джоном, где маэстро аккомпанировал парням на фортепиано. В июле 1987 года Guns N' Roses выпустили свой первый альбом "Appetite for Destruction". В честь этого события на Эльдорадио "День с Легендой"!

Слушайте 10 июля на Эльдорадио "День с Легендой: Guns N' Roses".

За свою историю Guns N' Roses написали 6 студийных альбомов, которые разошлись тиражом свыше 100 миллионов экземпляров. У Эксла Роуза уникальный вокальный диапазон, который составляет почти 6 октав. Таким параметрам голоса могут позавидовать Барри Уайт, Тина Тернер и Адель. В ходе концертного тура "Not In This Lifetime" Guns N' Roses стали самой успешной концертной группой в мире, в общей сложности они заработали 430 миллионов долларов.

Слушайте в понедельник "День с Легендой" на 101.4 FM. Настоящие легенды хард-рока расскажут истории из жизни и закулисные концертные байки. И, конечно, будет много громких хитов и лиричных баллад Guns N' Roses!